Expert propone al pubblico italiano un volantino davvero mai visto prima d’ora, la perfetta soluzione che aiuta a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, ed allo stesso tempo a godere di prodotti dalle prestazioni ben superiori alle aspettative.

Il volantino, come anticipato del resto, è attivo in ogni negozio in Italia, con validità fissata fino al 17 luglio; gli acquisti, se interessati, possono essere completati anche online sul sito ufficiale, con prevista spedizione presso il domicilio, però da aggiungere a quanto mostrato a schermo. Le condizioni di vendita, infine, sono pressoché invariate, di conseguenza è possibile pensare di godere della rateizzazione senza interessi, solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Expert: tutti questi sconti vi faranno impazzire

Risparmio ai massimi livelli da Expert con il bellissimo volantino che punta forte sulla fascia media della telefonia mobile, senza andare troppo oltre, sforando ad esempio nei top di gamma del periodo. Coloro che vorranno effettivamente acquistare nuovi prodotti, spendendo non più di 400 euro, si troveranno sicuramente a proprio agio. I modelli inclusi nella campagna sono infatti Redmi Note 11 Pro, TCL 305i, Redmi 9A, Motorola Moto G50, TCL 30Se, Motorola Moto E30, Oppo reno8 Lite, Honor X7, Realme C31 o anche Xiaomi redmi 10C, solamente per citarne alcuni.

Piccolissimi accenni sono rivolti verso la fascia immediatamente superiore, con lo sconto applicato sul Find X5 Lite, in vendita a non più di 449 euro. Per il volantino, collegatevi subito qui.