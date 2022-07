Le offerte del volantino del mese di Luglio sono assolutamente tra le più interessanti del periodo corrente, proprio perché appaiono essere in grado di spingere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, anche a prezzi decisamente più bassi e ridotti del normale.

Tutti coloro che vorranno risparmiare al massimo sui vari prodotti e prezzi di vendita, devono sapere che però la campagna promozionale risulta essere limitata presso specifici punti vendita di proprietà di alcuni soci, di conseguenza è strettamente necessario prestare la massima attenzione alla dislocazione territoriale.

Euronics: questi sconti sono imperdibili per tutti

Fino al 17 luglio da Euronics è stato lanciato il SottoCosto, una campagna promozionale veramente molto speciale, arricchita da prezzi decisamente più bassi del normale, con risparmio assicurato su innumerevoli prodotto, anche se è importante ricordare che le scorte sono estremamente limitate.

In prima pagina troviamo subito la chicca del giorno, ovvero la possibilità di acquistare un bellissimo Apple iPhone 13, al prezzo finale di soli 769 euro, un risparmio del 18% rispetto al valore originario di listino, per il modello da 128GB di memoria interna (completamente sbrandizzato). Come tutti i volantini di Euronics, la selezione degli sconti è praticamente infinita, poiché poi si spazia su un numero incredibile di smartphone con sistema operativo Android, tra cui spiccano chiaramente Motorola razr 5G, disponibile a 629 euro, passando anche per il recentissimo galaxy S21 FE, il cui prezzo finale è di soli 429 euro.

