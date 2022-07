Esselunga ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, con il lancio di una nuovissima serie di offerte molto speciali e prezzi bassissimi su cui è possibile fare affidamento, solo ed esclusivamente recandosi personalmente nei punti vendita fisici.

Avete capito bene, per riuscire ad approfittare delle ottime offerte del volantino di casa Esselunga, sarete costretti a recarvi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza però dover limitare la scelta a specifiche realtà del territorio nazionale (l’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di godere degli sconti sul sito ufficiale).

Esselunga: ecco quali sono gli sconti del 2022

Con la nuovissima offerta tech di Esselunga, che ricordiamo è attiva fino al 20 luglio, gli utenti hanno la possibilità di acquistare l’ottimo Xiaomi redmi Note 10S, pagandolo difatti solamente 169 euro. Il prodotto in questione è caratterizzato da una serie di specifiche tecniche di alto livello, ricordando comunque essere la variante che prevede 64GB di memoria interna (completamente espandibile).

La scheda tecnica, ad ogni modo, parla di un dispositivo che presenta un ampio display da 6,43 pollici di diagonale (AMOLED), mosso dal processore MediaTek Helio G95, un octa-core dalle buone prestazioni generali, con 6GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore, con principale da 64 megapixel, il lettore per le impronte digitali, nonché per finire con una batteria da 5000mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 watt), perfetta per garantire prestazioni adeguate per un lunghissimo periodo.

Il volantino lo potete comunque approfondire direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.