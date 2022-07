Doccia sempre più rilassante con questa chicca da acquistare poco più di 10€ su Amazon

Quando fate la doccia potete portare con voi qualcosa che non sia impermeabile? Ovviamente al risposta è no. In questo caso però esistono degli oggetti che possono rendere la doccia sempre più rilassante, come ad esempio gli speaker portatili.

Proprio su Amazon ce n’è uno di gran livello e per un prezzo davvero irrisorio, il quale è prodotto da SYOYOC. L’audio è davvero interessante, i materiali sono di buona fattura e il prezzo è di soli 14,99 euro su Amazon. Potete acquistarlo direttamente da qui.

L’altoparlante da doccia che costa solo 14,99 euro: ecco le sue caratteristiche

In questo caso l’altoparlante Bluetooth impermeabile è dotato di un altoparlante ad alta efficienza da 5 W nella sua struttura compatta, in grado di fornire musica potente indipendentemente da dove viene riprodotta. Può facilmente riempire il tuo bagno con un flusso di musica wireless stereo dall’alto al basso.