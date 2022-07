Le mutazioni del Virus Covid-19 sembrano inarrestabili e arriva una nuova e preoccupante variante indiana, che potrebbe creare una nuova ondata di infezioni.

Covid: La variante indiana sottoceppo di Omicron 2

Una sfiammata di contagi estiva, dovuta a Omicron 5, potrebbe trasformarsi in una inarrestabile ondata di contagi a causa della nuova variante appena identificata.

Pochi giorni fa BA5 veniva classificato come il virus più contaggioso al mondo, con un R0 compreso tra 15 e 17.

Nei prossimi mesi tuttavia avremmo un nemico ben peggiore, che in breve tempo si è espanso dall’India alla Germania, per arrivare sino in Canada.

Si tratta della nuova variante BA2.75 ribattezzata variante Indiana. Un nuovo sottoceppo di Omicron 2, con il quale condivide ben 45 mutazioni a cui se ne aggiungono ulteriori 15 mai rilevate prima.

Questo consente al virus di avere un R0 pari a 20, un dato davvero incredibile e mai registrato nel mondo con nessun altro virus. Ciò significa che una persona può potenzialmente contaggiarne altre 20 in media.

La nuova scoperta preoccupa medici e ricercatori, che potrebbero trovarsi alle prese con una ondata autunnale di proporzioni enormi.

Seppur le nuove varianti hanno un decorso per lo più benigno, questo lo si deve agli anticorpi per malattia pregressa o da vaccinazione.

Tuttavia la nuova variante indiana potrebbe colpire con forza eludendo tutte le difese dell’organismo, grazie alle nuove mutazioni scoperte nel suo Rna.

Attesa per settembre e ottobre la nuova compagna vaccinale, che potrebbe mettere in salvo l’Italia da nuovi provvedimenti restrittivi a causa del dilagare dei contagi.

Il nuovo composto include due vaccini ovvero è chiamato bivalente ed in grado di combattere il Covid originario più le forme delle variante Omicron.