I nuovi prezzi lanciati da coop e ipercoop fanno davvero paura, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di accedere agli ottimi sconti, riuscendo nel contempo a spendere sempre meno del previsto, e godendo di riduzioni mai viste prima.

I modelli effettivamente acquistabili sono innumerevoli, ma sopratutto ciò che più convince riguarda la possibilità di accesso in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli da segnalare. Coloro che supereranno inoltre la spesa di 199 euro, ricordiamo potranno richiedere a tutti gli effetti la rateizzazione senza interessi.

Coop e Ipercoop: scoperti gli sconti di oggi

All’interno dell’attuale volantino di Coop e Ipercoop, gli utenti hanno davvero la possibilità di trovare alcuni ottimi prezzi bassi, anche applicati su smartphone in vendita a non più di 250 euro. I modelli che hanno letteralmente catturato la nostra attenzione sono infatti Oppo A54s, disponibile a 169 euro, senza dimenticarsi anche di Realme C21 o di Galaxy A32, entrambi proposti ad una cifra che non supera i 220 euro di spesa effettiva.

Con il volantino attuale è comunque possibile pensare di risparmiare moltissimo anche sull’acquisto di prodotti appartenenti ad altre categorie merceologiche, come ad esempio i televisori di ultima generazione (compatibili con DVB-T2, il nuovo digitale terrestre), passando anche per elettrodomestici o accessori per la casa. La campagna promozionale può essere sfogliata nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale, dove troverete tutti i prezzi più bassi del momento, e la selezione dei modelli in promozione.