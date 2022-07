Che danni possono fare le armi nucleari? Nell’articolo che segue, estratto dal libro di Richard Wolfson e Ferenc Dalnoki-Veress “Le scelte nucleari per il ventunesimo secolo“, gli autori esplorano queste e le domande correlate che rivelano le realtà più orribili della guerra nucleare.

L’effetto più immediato di un’esplosione nucleare è un’intensa esplosione di radiazioni nucleari, principalmente raggi gamma e neutroni. Questa radiazione diretta dura ben meno di un secondo. La radiazione diretta letale si estende per km da un’esplosione di 10 kilotoni. Con la maggior parte delle armi, tuttavia, la radiazione diretta è di scarsa importanza perché altri effetti letali generalmente comprendono distanze maggiori.

Un’importante eccezione è la bomba a radiazioni potenziate, definita anche “a neutroni“, che massimizza la radiazione diretta e riduce al minimo altri effetti distruttivi.

Un’arma nucleare che esplode si vaporizza istantaneamente. Ciò che era freddo, diventa un gas più caldo del nucleo del Sole. Questo gas caldo irradia la sua energia sotto forma di raggi X, che riscaldano l’aria circostante. Una palla di fuoco di aria surriscaldata si forma e cresce rapidamente; 10 secondi dopo un’esplosione da 1 megatone, la palla di fuoco ha un diametro di oltre 1 km. La palla di fuoco brilla visibilmente grazie al proprio calore, così visibilmente che le prime fasi sono molte volte più luminose del Sole anche a una distanza di 80 km. Oltre alla luce, la palla di fuoco luminosa irradia calore.

Degli effetti devastanti

Questo lampo termico dura molti secondi e rappresenta più di un terzo dell’energia esplosiva della bomba. Il calore intenso incendiare e causare gravi ustioni sulla carne esposta. Due terzi dei sopravvissuti feriti a Hiroshima hanno mostrato prove di tali ustioni. Puoi pensare all’effetto come quando usi una lente d’ingrandimento per concentrare i raggi del sole. La differenza è che i raggi di un’esplosione nucleare sono così intensi che non hanno bisogno della lente per accendere materiali infiammabili.

Quando la palla di fuoco in rapida espansione si spinge nell’aria circostante, crea un’onda d’urto che sconvolge la pressione dell’aria. L’onda d’urto si muove inizialmente verso l’esterno a migliaia di km orari, ma rallenta man mano che si diffonde. Trasporta circa la metà dell’energia esplosiva della bomba ed è responsabile della maggior parte della distruzione.

La normale pressione dell’aria è di circa 5 kg per pollice quadrato (psi). Ciò significa che ogni centimetro quadrato del tuo corpo o della tua casa subisce una forza di 6 kg. Di solito non senti quella forza, perché la pressione dell’aria viene normalmente esercitata allo stesso modo in tutte le direzioni. Quello che senti è la sovrappressione, causata da una maggiore pressione dell’aria su un lato di un oggetto.

Se hai mai provato ad aprire una porta contro un forte vento, hai subito una sovrappressione. Una sovrapressione anche di 1/100 psi potrebbe rendere quasi impossibile l’apertura di una porta.