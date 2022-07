Prezzi quasi gratis per tutti gli utenti da comet, arriva proprio in questi giorni il volantino che ognuno di noi stava effettivamente aspettando, la perfetta soluzione per godere di riduzioni importantissime su ogni acquisto effettuato, a prescindere dalla categoria merceologica.

Il volantino, come al solito quando parliamo di Comet, non presenta limitazioni particolari in termini di disponibilità sul territorio nazionale. In altre parole, gli acquisti possono essere completati in ogni negozio e sul sito ufficiale, alle medesime condizioni e prezzi. La spedizione, lo ricordiamo, è da ritenersi per tutti completamente gratuita, nel momento in cui la spesa dovesse comunque superare i 49 euro.

Comet: offerte dai prezzi economici per tutti, ecco il volantino

Ottimi sconti per gli utenti da Comet, il volantino rappresenta a tutti gli effetti la perfetta soluzione per coloro che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, data infatti la possibilità di godere di alcuni sconti importanti sui vari acquisti effettuati.

Il volantino parte puntando in altissimo, è infatti possibile pensare di acquistare un eccellente Oppo Find X5 Pro, pagandolo 1149 euro, ovvero un prezzo ridotto rispetto al suo listino originario. Scendendo di circa 500 euro si incrocia l’ottimo Motorola Razr 5G, in vendita a soli 699 euro, data la sua presenza sul mercato da ormai qualche anno.

Sempre nella medesima campagna promozionale sono anche disponibili svariati prodotti in promozione dai prezzi più bassi, quali possono essere Motorola Edge 20 Lite, passando anche per Motorola Moto E40, Xiaomi 11 Lite o anche Galaxy A53. Tutti questi prodotti sono in vendita a non più di 400 euro, sempre alle solite condizioni.