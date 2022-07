Carrefour raccoglie all’interno dell’ultimo volantino una serie di ottime occasioni che possono davvero aiutare gli utenti a spendere molto meno del previsto, ed allo stesso tempo poter godere di un risparmio che vada ben oltre le più rosee aspettative.

La campagna promozionale resta perfettamente allineata con quanto visto ed apprezzato in passato, almeno in termini di disponibilità territoriale. In altre parole, infatti, gli acquisti possono essere completati da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in negozio, senza costi aggiuntivi o vincoli da segnalare.

Carrefour: offerte dai prezzi inarrivabili

Le offerte del volantino carrefour non si estendono troppo verso categorie merceologiche particolarmente lontane da quanto siamo solitamente abituati a vedere, se non per quanto riguarda il mondo degli elettrodomestici e dei televisori, focalizzandosi ancora una volta sugli smartphone di ultima generazione.

Il modello che al giorno d’oggi è possibile acquistare è indubbiamente il Motorola Moto E20, un prodotto che viene commercializzato a non più di 99 euro, e che rappresenta ciò che più gli utenti stanno cercando nel periodo corrente, considerando la volontà (e necessità) di risparmiare al massimo. La scheda tecnica è impreziosita dalla presenza di un display IPS LCD con risoluzione HD+, ma anche 32GB di memoria interna, processore mediatek quad-core, ed anche 2GB di RAM.

L’aspetto più importante è sicuramente rappresentato dalla batteria, un componente molto capiente, che permette a tutti gli effetti di godere del prodotto per un lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.