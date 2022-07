Luglio è il mese per richiedere il rimborso del bollo auto all’ACI. La tassa è un obbligo per tutti coloro che possiedono un’auto di proprietà, ma ci sono altri casi particolari per cui è possibile richiedere un rimborso.

Uno dei modi per richiedere la restituzione, è verificare se il versamento è stato fatto in eccesso. Dopodiché, potrete richiedere il rimborso della somma sborsata. Andiamo a vedere nel dettaglio le altre situazioni in cui è possibile fare richiesta di rimborso.

Bollo auto: attivatevi, luglio è il mese per richiedere il rimborso

Luglio è il mese del rimborso del bollo auto. Ad esempio, per chi ha subito un furto d’auto in Lombardia, sarà possibile richiederlo. In questo caso, è possibile richiedere il rimborso della tassa per la parte di copertura non fruita.

In più, luglio è il mese del rimborso del bollo auto in Lombardia anche per chi vorrà demolire la sua auto o per chi ha intenzione di esportarla all’estero. Per quanto riguarda la copertura, l’importo sborsato precedentemente potrà essere restituito del tutto oppure ottenere un rimborso frazionato.

La restituzione della tassa può essere richiesta all’ACI anche in altre situazioni. Infatti, una di queste è quando il bollo auto è stato versato distrattamente due volte. Un altro caso è quando viene pagata l’imposta e l’automobilista godeva già di un’esenzione: ad esempio, quando un esonero è connesso ai benefici della legge 104.

Come richiedere il rimborso

Il rimborso del bollo auto, come detto prima, dovrà essere richiesto all’ACI. Il proprietario dell’auto dovrà presentare una richiesta, in carta semplice o mediante PEC, all’ufficio tributi della propria Regione di residenza. Sulla domanda andranno riportate le generalità del richiedente e le modalità con le quali si vorrà ricevere la restituzione dei soldi.