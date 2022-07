Oggi, calano ancora alla pompa i prezzi di benzina e diesel. Ciò alla luce del grosso calo delle quotazioni dei prodotti raffinati – da cui dipendono tutte quelle internazionali dei prodotti raffinati per poi avere conseguenze anche sui prezzi alla pompa. Infatti, il Brent è sceso a 100-101 dollari al barile rispetto ai circa 120 dollari a barile delle scorse settimane.

In base ai dati ordinari di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di 4 centesimi al litro i prezzi su benzina e diesel; per IP, invece, c’è un taglio di 1 centesimo al litro. Per quanto riguarda il metano, invece, i prezzi sono ancora in aumento. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto costano ora i vari carburanti.

Benzina e diesel: i prezzi di oggi alla pompa