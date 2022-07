È ufficialmente arrivata l’estate e, con essa, anche la sfida per riuscire a rendere l’ambiente domestico il più fresco possibile.

Il modo più semplice per farlo è installare un condizionatore d’aria, ma gli alti costi degli elettrodomestici (e delle bollette) per alcune case possono essere eccessivi da pagare. Come fare allora per ridurre il calore interno senza dover sostenere costi eccessivi? Ecco, in questo senso, un metodo fai-da-te molto semplice (ed economico).

Con un po’ di ingegno, potrete rendere più fresco l’ambiente domestico anche senza l’ausilio di questo dispositivo, ottenendo solo sollievo dal caldo, ma anche un notevole risparmio sulle bollette.

Quando il caldo è davvero insopportabile, la sola ventola potrebbe non bastare, rendendo più difficile il corso dei mesi più caldi.

Ecco il metodo della nonna

Come fare, allora, a rendere più freschi gli ambienti senza spendere troppi soldi? Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un ventilatore, l’acqua in bottiglia, sale da cucina e un congelatore.

Per creare il nostro climatizzatore fai da te, dobbiamo prima di tutto prendere tre bottiglie piene d’acqua e aggiungere tre cucchiaini. Successivamente, è necessario conservare le bottiglie congelate e attendere che l’acqua raggiunga lo stadio di congelamento completo.

E tutto ciò che dobbiamo fare è accendere la ventola del ventilatore mettendo la funzione della ventilazione fissa e conservare le bottiglie d’acqua in bottiglia a circa quindici centimetri da essa. In questo modo, l’aria soffiata dalla ventola sarà notevolmente più fresca! E’ un metodo vecchio, che ti costerà giusto qualche centesimo al giorno, un risparmio davvero incredibile considerando il costo dei condizionatori in questo periodo.