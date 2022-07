Oggi, Apple ha annunciato l’aggiunta di una nuova funzionalità di sicurezza chiamata “Modalità di blocco” su iPhone, iPad e Mac. Questa funzione proteggerà gli utenti di alto profilo da hack mirati, come giornalisti, attivisti e politici. Il nuovo strumento impedirà agli aggressori di sfruttare il difetto rivelato nel software di Apple.

La sicurezza informatica è emersa come una preoccupazione chiave. Ci sono state segnalazioni di agenzie e governi che hanno implementato software specifico per prendere di mira gli smartphone di individui di alto profilo. Ad esempio, Pegasus, un malware sviluppato dal gruppo NSO, viene spesso utilizzato per hackerare i telefoni delle persone tramite GIF, collegamenti e altri mezzi.

Apple introdurrà nuove funzioni per tutti

La nuova funzionalità della modalità di blocco proteggerà una “percentuale relativamente piccola di persone che subiscono minacce gravi e mirate”, secondo una dichiarazione rilasciata da Apple mercoledì. La tecnologia, a quanto pare, ridurrà al minimo la quantità di metodi fisici e digitali che un aggressore può utilizzare quando prende di mira il dispositivo di un utente.

Secondo l’attività di Cupertino, la funzionalità è in gran parte intesa a prevenire gli attacchi di “spyware” venduti da NSO Group e altre organizzazioni, in particolare a entità sponsorizzate dal governo. Quando è attiva, la “Modalità di blocco” impedisce a persone sconosciute di visualizzare le anteprime dei collegamenti, invitarli a FaceTime e avviare conversazioni FaceTime. Inoltre, disabiliterà alcune tecnologie di navigazione online per impostazione predefinita, oltre a disconnettere le connessioni cablate ai computer.

“Apple produce i dispositivi mobile più sicuri sul mercato”, ha affermato Ivan Krsti, Head of Security Engineering and Architecture di Apple. La modalità Lockdown è una funzionalità rivoluzionaria che dimostra la costante dedizione alla protezione dei consumatori anche dagli assalti più insoliti e sofisticati”.

Gli utenti che eseguono iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura potranno scegliere di utilizzare il nuovo strumento. Apple migliorerà le funzionalità della “Modalità di blocco” e includerà nuove salvaguardie per gli utenti.