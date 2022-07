WindTre propone una serie di rimodulazioni sui costi delle sue offerte anche nel mese di agosto. Il provider arancione ha deciso di modificare i prezzi di tutte le tariffe, non prevedendo un aumento diretto sui costi ma bensì cambiando alcune condizioni generali per i servizi aggiuntivi.

WindTre, queste le modifiche ai contratti per l’estate

La rimodulazione del mese di agosto è doppia per gli abbonati di WindTre e riguarda in particolare modo tutti gli ex clienti che hanno a loro disposizione una SIM di 3 Italia. Il gestore arancione ha infatti deciso di adattare la sua strategia commerciale a quella di altri operatori come TIM e Vodafone.

La prima rimodulazione di WindTre prevede per gli abbonati un pacchetto con soglie senza limiti per telefonate, SMS e Giga internet. Questo pacchetto sarà disponibile nel momento di rinnovo della propria ricaricabile, in caso di mancanza fondi per procedere in automatico. Il costo dei consumi illimitati sarà di 0,99 euro ogni trenta giorni.

Alla fine del primo giorno i consumi illimitati possono essere rinnovati sempre allo stesso prezzo. Il blocco del traffico in uscita solo a partire dal terzo giorno dal mancato rinnovo della promozione. Tutto il credito previsto a debito da WindTre sarà prelevato dall’operatore alla prima ricarica utile.

Ulteriore modifica per le promozioni del gestore arancione riguarda la connessione internet. I clienti che andranno ad esaurire prematuramente la loro quota per la navigazione di rete riceveranno un un Giga extra sul profilo. Il prezzo, anche in questa circostanza, sarà una tantum e di 0,99 euro.