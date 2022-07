I tempi di aggiornamento eccessivamente lenti di WhatsApp sono ormai lontani. Quasi ogni due giorni, l’azienda di proprietà di Meta aggiunge o testa nuove funzionalità per il suo servizio. Tuttavia, rimane un grosso ostacolo per WhatsApp: l’impossibilità di utilizzarlo su più cellulari contemporaneamente. Dall’anno scorso, la piattaforma di messaggistica ha lavorato su multi-dispositivo 2.0 con compatibilità con i dispositivi associati per porre rimedio a questo problema, ma deve ancora diventare attiva. Ulteriori informazioni in merito a questa caratteristica sono ora emerse, confermando che è ancora in lavorazione.

La migliorata capacità multi-dispositivo di WhatsApp ti consentirà di aggiungere un secondo smartphone come dispositivo complementare. Nella nuova versione beta di WhatsApp per Android v2.22.15.13, WABetaInfo ha scoperto riferimenti alla piattaforma di messaggistica che sincronizza la cronologia chat su dispositivi mobile. Quando accedi a un dispositivo partner, il processo di sincronizzazione sembra essere automatico. Tuttavia, a seconda della quantità di chat che hai, il completamento della procedura potrebbe richiedere del tempo. È un piccolo progresso, ma conferma che la funzionalità del dispositivo complementare verrà eventualmente aggiunta alla piattaforma.

WhatsApp, la funzione non è ancora attiva

Le immagini precedenti hanno dimostrato che quando modifichi gli account WhatsApp su un dispositivo complementare, l’app eliminerà tutte le chat esistenti da quel dispositivo per motivi di sicurezza e privacy. Sfortunatamente, al momento non esiste un metodo per abilitare la modalità su WhatsApp beta. Devi attendere fino a quando il servizio non determina che la funzione è pronta per il test pubblico tramite il suo canale beta.

Attualmente puoi utilizzare WhatsApp su uno smartphone e tre dispositivi aggiuntivi, come PC desktop e laptop. Anche se lo smartphone principale non è online, i dispositivi collegati continueranno a ricevere messaggi. Nel frattempo, Telegram può essere utilizzato su più cellulari contemporaneamente. Nonostante la sua popolarità, l’impossibilità di utilizzare WhatsApp su più smartphone è uno svantaggio fondamentale che deve essere risolto.