Secondo quanto riferito, WhatsApp sta lavorando su una modalità “in incognito“. Secondo un post di WABetaInfo, l’app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta sta testando la visibilità dello stato online.

Attualmente, gli utenti hanno la possibilità di decidere chi può vedere il loro ultimo stato visto. In un futuro aggiornamento, l’app aggiungerà anche un’opzione per nasconderlo.

La funzione è attualmente in fase di test su iOS. Le ultime impostazioni visualizzate nella sezione “Privacy” contengono queste nuove opzioni. .

L’impostazione della privacy di WhatsApp consentirà di nascondere anche lo stato online in un futuro aggiornamento.

Arriverà per tutti?

Al momento non è chiaro se la visibilità online sia impostata su tutti per impostazione predefinita all’avvio. La funzionalità è nelle sue prime fasi di sviluppo e potremmo non vederla per un altro paio di mesi. Questa funzione arriverà anche su Android e sull’app desktop.

Molte delle funzionalità su cui sta lavorando WhatsApp ora sono già disponibili nelle app concorrenti. E il confronto con la concorrenza non sembra creare un impatto negativo su WhatsApp. In effetti, c’è stato clamore ed entusiasmo per le nuove funzionalità.

La società sta aggiungendo avatar nell’app che possono essere utilizzati durante le videochiamate e anche come adesivi. Facebook consente agli utenti di creare un avatar che funzioni con le altre sue app di messaggistica. Instagram e Messenger supportano già gli avatar.

WhatsApp consente inoltre ai membri di modificare i testi dopo che li hai inviati. Questa sarà la chiave per molti gruppi che potrebbero voler apportare correzioni ai loro lunghi post. O per qualcuno che fa molti errori di battitura. Oltre alla funzione di modifica, si potrà anche “annullare” l’invio di un messaggio.