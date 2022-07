WhatsApp è ancora la piattaforma preferita dai malintenzionati della rete. Per mezzo della chat e soprattutto per mezzo di gruppi e catene di messaggi, gli hacker riescono ad intercettare ampie masse di pubblico. Dopo i mesi scorsi con le truffe legate al Green Pass, tra la primavera e l’estate lo scenario è parzialmente cambiato.

WhatsApp, le fake news sui coupon per la benzina

Sfruttando la cassa di risonanza della crisi economica e dell’aumento dei costi delle materie prime, ivi compresi i carburanti, gli hacker prospettano al pubblico una nuova tipologia di truffe su WhatsApp. In chat proprio in queste settimane stanno spopolando i messaggi con l’offerta di buoni benzina.

Le comunicazioni presenti in chat, ricevute dagli utenti sia nei gruppi che per mezzo delle catene, parlano di buoni benzina dal valore di 100 euro. I coupon sarebbero disponibili presso le principali stazioni di servizio sul territorio italiano.

Questi messaggi rappresentano ovviamente delle vere e proprie truffe per i clienti. L’obiettivo primario degli hacker è quello di attirare l’attenzione del pubblico con una comunicazione sensazionalistica come quella dei buoni benzina. Successivamente i lettori vengono indirizzati su un form da compilare in tutte le sue parti.

Il form è strategico per gli hacker poiché consente loro di accedere ai dati personali delle potenziali vittime. Non è un caso se, proprio nelle ultime settimane, siano aumentate le segnalazioni di furti d’identità e creazione di profili fasulli sono cresciuti in maniera esponenziale. In caso di messaggi sospetti su gruppi e in caso di catene, gli utenti devono segnalare il tutto ai tecnici della chat attraverso il servizio assistenza.