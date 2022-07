WhatsApp: aggiornamento storico, novità in arrivo con la chat che cambia per sempre

Sono tante le novità che riguardano WhatsApp nei prossimi mesi, soprattutto dopo il nuovo aggiornamento dell’applicazione rivale. Telegram infatti introducendo i profili Premium non ha fatto altro che mettere pressione alla classica piattaforma di messaggistica colorata di verde, la quale ora si preparerà a fare del suo meglio per contrastare l’ascesa del fenomeno colorato di azzurro.

Si sta parlando ancora una volta di tante novità che riguardano appunto WhatsApp per il nuovo aggiornamento, il quale potrebbe andare a comportare l’arrivo di una grande novità. Questa sarà molto utile per la privacy dei clienti dell’applicazione, la quale permetterà dunque di fare una cosa mai vista prima d’ora.

Un numero davvero grande di utenti di WhatsApp da diverso tempo sta richiedendo un livello di privacy maggiore, il quale potrebbe ben presto arrivare.una funzione nuova andrà infatti a migliorare questo aspetto, permettendo a tutti di non farsi notare in chat.

WhatsApp: ora sarà possibile nascondere lo Stato online, bisogna solo aspettare il prossimo aggiornamento

Sta per arrivare un nuovo aggiornamento per gli utenti di WhatsApp che potranno finalmente beneficiare di una funzione molto attesa. Secondo quanto riportato nelle impostazioni per la privacy del servizio sarà possibile decidere chi potrà vedere quando siamo online.

Ci saranno due opzioni in particolare, le quali permetteranno a tutti di poter vedere il nostro Stato o solo ad una ristretta cerchia di persone. La prima opzione permetterà a tutti di sapere quando siamo online, mentre la seconda limiterà la visione dell’ultimo accesso ad esempio ai propri contatti. Tutti quelli che non saranno nella lista dei contatti salvati, non avranno informazioni.