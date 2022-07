Vodafone vuole battere gli altri provider nel mese di luglio. Il gestore inglese ha messo a punto una strategia basata sulle tariffe low cost per contrastare tutta la concorrenza. Ancora una volta le migliori occasioni per il pubblico nascono dalle offerte legate alla portabilità della rete.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere una tariffa con Vodafone potranno scegliere in queste settimane la Special 100 Giga. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti da effettuare con tutti i numeri della loro rubrica, SMS infiniti verso tutti i numeri ed anche 100 Giga per la connessione di rete.

Previsto un prezzo per gli abbonati pari a 9,99 euro. I clienti che decidono di attivare questa promozione dovranno aggiungere solo un piccolo extra dal valore di 10 euro. Nel costo di attivazione è prevista anche la dotazione della SIM.

C’è una sorpresa aggiuntiva per tutti coloro che scelgono la Special 100 Giga di Vodafone. La garanzia ulteriore messa in campo dal gestore francese è quella del costo bloccato nei sei mesi iniziali. Almeno durante il primo semestre dall’attivazione della SIM, il provider si impegna a non applicare rimodulazioni per costi ed anche per le soglie di consumo.

Coloro che sono interessati ad attivare la ricaricabile potranno rivolgersi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale. Per la portabilità della rete al gestore francese sono necessari sino a tre giorni lavorativi.