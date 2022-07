Trony propone al pubblico un volantino assolutamente ricco di offerte e di prodotti a prezzi sempre più bassi ed economici, in questi giorni è difatti possibile pensare di spendere pochissimo, addirittura ricevere un prodotto gratis, semplicemente ricorrendo all’acquisto di un totale di 3 elementi.

L’idea alla base della corrente campagna promozionale è sicuramente invitante, in altre parole i consumatori non devono fare altro che recarsi in negozio e seguire uno specifico iter di acquisto. I prezzi sono bassi, e sopratutto la disponibilità della campagna è estesa all’intero territorio nazionale.

Trony: offerte dai prezzi convenienti per tutti

Spendere poco con Trony è davvero semplice, ma sopratutto risulta essere alla portata di tutti, in questi giorni gli utenti possono pensare di accedere ad una importantissima selezione di sconti molto speciali, con prezzi praticamente azzerati.

Il meccanismo della campagna promozionale è l’arcinoto Prendi 3 Paghi 2, ovvero la possibilità di avere un prodotto gratis, seguendo un iter ben definito da parte di Trony. L’idea è difatti di fornire all’utente una importantissima possibilità di scelta, ma allo stesso tempo richiedere l’acquisto di un prodotto ben specifico, che dovrà corrispondere ad un piccolo elettrodomestico del valore di almeno 59 euro, oppure un grande elettrodomestico/televisore in vendita ad un prezzo superiore ai 399 euro.

Tutti gli sconti sono da considerarsi attivi in esclusiva nei negozi fisici, non online o da altre parti in Italia, per i dettagli del volantino non dovete fare altro che aprire il prima possibile il sito ufficiale.