A partire dalla giornata di ieri 7 luglio 2022 Tiscali ha annunciato ufficialmente l’arrivo di una nuova offerta di rete mobile davvero conveniente. Si tratta dell’offerta operator attack denominata Tiscali Smart 150 che offre, per l’appunto, ben 150 GB di traffico dati. Ecco qui di seguito i dettagli.

Tiscali propone la nuova offerta operator attack Tiscali Smart 150

A partire dal 7 luglio 2022 sarà disponibile presso i negozi fisici autorizzati una nuova offerta dell’operatore telefonico Tiscali. Come già accennato, si tratta di Tiscali Smart 150. Si tratta di un’offerta operator attack ed è quindi rivolta a tutti gli utenti che richiederanno la por del proprio numero da specifici operatori. Tra questi, sono inclusi gli operatori Iliad, WINDTRE e Very Mobile, Kena e ho. Mobile.

L’offerta in questione, come suggerisce il nome, include ogni mese 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G di TIM (con una velocità massima fino a 225 mbps in download e fino a 50 mbps in upload). Oltre a questo, l’offerta mobile include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. Il costo del rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro al mese. All’attivazione, però, sarà necessario pagare 20 euro, di cui 10 euro per il costo della nuova scheda sim e 10 euro per la prima ricarica.

Vi ricordiamo però che sarà possibile avere questo prezzo super conveniente soltanto se si sceglierà un metodo di pagamento automatico, ovvero tramite addebito automatico su carta di credito o di debito. Se si sceglie invece la sim ricaricabile, il costo dell’offerta sarà di 9,99 euro.