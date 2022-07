Secondo le nuove regole europee, dal 6 luglio di quest’anno, su tutti i nuovi modelli di auto, camion e autobus saranno installati numerosi nuovi sistemi, che diventeranno obbligatori, e l’obiettivo di questo regolamento europeo è rendere i nostri veicoli più sicuri.

Quest’anno inizia il periodo di transizione, quando i modelli presentati prima della scadenza avranno la possibilità di adattamento, ma nel 2024 tutte le nuove auto dovranno avere queste tecnologie, riferisce la rivista HAK.

È il controverso sistema ISA o Intelligent Speed ​​​​Adjustment (Intelligent Speed ​​​​Assistant). Si tratta di un sistema di assistenza che avvisa della velocità massima consentita, e dovrebbe, seguendo la segnaletica o la navigazione, ridurre automaticamente la potenza del motore, ma anche consentire il sorpasso, e spegnersi quando il guidatore preme forte il gas. Potrebbe essere disattivato durante la guida, ma si attiverà ogni volta che viene avviato.

Altri due nuovi dispositivi diventeranno obbligatori

La scatola nera, o EDR, è anche un sistema già presente in molti nuovi veicoli e memorizza i dati pochi secondi prima di un incidente. Il dispositivo registrerà informazioni su velocità, posizione del volante e se le luci erano accese. I produttori e le autorità governative sono quelli che ora possono accedere a questi dati, ma non gli assicuratori. Molti esperti indipendenti hanno protestato contro l’installazione di scatole nere perché pensano che le case automobilistiche abbiano fatto pressioni per i propri interessi, scrive HAK.

Da oggi nelle auto verranno installate telecamere posteriori, la frenata di emergenza automatizzata, sensori di parcheggio, sistemi di mantenimento della corsia, sistemi di avviso di affaticamento e predisposizione per l’installazione di alcolock, un sistema che potrebbe essere installato su veicoli specifici.

Si riferisce ai conducenti che guidavano in stato di ebbrezza e che hanno causato incidenti stradali. Alcolock non consentirebbe loro di avviare il veicolo se sono sotto l’effetto dell’alcol. Per il momento, ogni legislazione nazionale tratterà i dispositivi alcolock separatamente, scrive Revija HAK.

Furgoni, camion e autobus devono essere dotati di monitoraggio della pressione dei pneumatici. Le auto hanno questa funzione dal 2014.