Il prossimo Galaxy Unpacked è ormai alle porte. Samsung potrebbe annunciare il suo evento estivo nelle prossime settimane. Le indiscrezioni degli ultimi giorni ritengono che l’azienda presenterà i suoi dispositivi il 10 agosto per poi renderli disponibili all’acquisto dopo pochi giorni. La data non è stata ancora confermata dall’azienda ma nell’attesa sono già trapelate alcune immagini che svelano il Galaxy Watch 5 e il Galaxy Watch 5 Pro.

Samsung Galaxy Watch 5: i primi render svelano il design!

Quest’anno Samsung dirà addio alla versione “Classic” dei suoi smartwatch proponendo soltanto due modelli: un Galaxy Watch 5 e un 5 Pro. La versione standard della nuova generazione di smartwatch sarà disponibile in due opzioni da 40 mm e 44 mm, il modello Pro arriverà invece soltanto in una versione da 45 mm.

I rendering condivisi in rete dal leaker Evan Blass permettono di conoscere i due dispositivi sotto ogni punto di vista. È confermata l’assenza della ghiera rotante che ha fino ad ora caratterizzato gli orologi Samsung. Il design non presenta particolari novità rispetto alla precedente generazione di orologi ma sembra plausibile la presenza di una cornice sensibile al tocco, utilizzata dall’azienda come soluzione all’eliminazione della ghiera.

Alcune novità saranno evidenti dal punto di vista tecnico. I due orologi accoglieranno nuove funzionalità, tra le quali la misurazione della temperatura corporea. Samsung potrebbe così anticipare di qualche settimana Apple che, nel mese di settembre annuncerà i suoi nuovi Apple Watch proponendo dei dispositivi dotati di sensori in grado di monitorare la temperatura. Cala il silenzio ormai da tempo sul sensore dedicato alla misurazione della glicemia. Quest’ultimo era atteso lo scorso anno sugli smartwatch Apple e Samsung ma le due aziende potrebbero aver fatto un passo indietro e accantonato l’idea di introdurre la funzione.