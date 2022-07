Sono giorni critici per una serie di clienti di Postepay e di Poste Italiane, vittime di nuove truffe online. Anche in queste settimane estive i malintenzionati della rete sono all’opera per mettere in atto i loro tentativi di phishing a danno dei possessori della carta di credito ricaricabile.

Postepay, i finti messaggi degli accrediti per rubare soldi

La strategia degli hacker è sempre la medesima. I malintenzionati della rete cercano di attirare l’attenzione del pubblico con messaggi in cui vengono preannunciati possibili accrediti sulla carta. Una tipologia di messaggi truffa è la seguente: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

Lo scopo degli hacker, attraverso questi messaggi, è attirare l’attenzione dei lettori e spingere costoro a cliccare su un apposito link in allegato per ricevere possibili ulteriori informazioni.

I link in allegato a queste comunicazioni si rivelano essere dei veri e propri boomerang. Per mezzo di questi link, gli hacker possono accedere senza troppi problemi ai dati riservati dei clienti Postepay ed anche entrare in possesso delle loro credenziali home banking.

Il possesso delle credenziali home banking potrebbe spingere gli hacker a rubare gran parte dei risparmi presenti sulla Postepay delle vittime. Già tante persone in passato hanno segnalato questi casi critici con fondi persi nel giro di pochi minuti.

Nonostante gli sforzi di Poste Italiane per garantire massima sicurezza al pubblico, i tentativi di phishing rappresentano ancora una grande minaccia. In caso di messaggi sospetti, i clienti devono segnalare prontamente il tutto al servizio assistenza di Poste Italiane.