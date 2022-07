La prima volta che Netflix ha messo le mani su Death Note non è andata benissimo: il film lanciato nel 2017 è stato aspramente criticato da fan e critica, e non è bastato neppure Wilem Dafoe nei panni dello shinigami Ryuk a salvarlo.

Secondo quanto riportato da Deadline, la piattaforma di streaming però ha un altro progetto legato a Death Note in cantiere, e questa volta non si tratterà di un lungometraggio ma di una serie live-action. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix ha un nuovo progetto su Death Note

Non solo: ad occuparsene sembra che saranno i fratelli Duffer, ovvero i creatori di Stranger Things, la cui quarta stagione uscita da poco si sta affermando come uno dei prodotti più visti in assoluto di Netflix, secondo solo al travolgente fenomeno di Squid Game. I Duffer, infatti, hanno avviato una propria società di produzione, Upside Down Pictures, e sono già al lavoro su diversi progetti. Tra questi come sappiamo c’è uno spin-off di Stranger Things.

I dettagli sul progetto per ora si fermano qui. Ma di sicuro, rispetto alla trasposizione precedente, questa dei fratelli Duffer sembra promettere meglio sulla carta. Anzitutto si tratterà di una serie, ovvero un formato che non costringerà a comprimere ed accelerare gli eventi per farli stare tutti in un pacchetto di poche ore, ma potrà gettare le premesse narrative e creare l’atmosfera giusta con calma, puntata dopo puntata, sviluppando la storia e facendo crescere in maniera graduale e naturale il duello intellettuale e la tensione tra i due protagonisti.

Inoltre, i Duffer hanno dimostrato con Stranger Things di saperci fare quando c’è da maneggiare il soprannaturale: l’estetica del Sottosopra, con i suoi paesaggi calcificati e deserti, lascia già immaginare come potrà essere reso ad esempio il mondo degli Shinigami. Per quanto riguarda le tempistiche di lavorazione ed uscita della serie, al momento non c’è però ancora l’ombra di un’informazione. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire maggiori dettagli.