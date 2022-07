Motorola è il nuovo Official Sponsor dell’AC Monza

Dopo l’anticipazione data dalla firma di Matteo Pessina, si è svolta nella mattinata di giovedì 7 luglio presso lasuggestiva location dello Spazio Lenovo di Corso Matteotti a Milano, la presentazione della partnership tra Motorola e AC Monza.

In tale occasione, l’Amministratore Delegato dell’AC Monza Adriano Galliani e l’Executive Director diMotorola Carlo Barlocco hanno annunciato la partnership nata dalla volontà di andare incontro alle passioni e aigusti di tifosi e consumatori, svelando le maglie da gioco della stagione 22/23 caratterizzate dall’iconica “M” sul petto.

Motorola accompagnerà i Biancorossi in campo anche nel riscaldamento di ogni partita personalizzando il trainingkit pre-gara e fuori dal campo con un ricco programma di attivazioni digitali e innovative.

Di seguito le parole di Adriano Galliani, Amministratore Delegato dell’AC Monza: “Siamo molto orgogliosi che unmarchio iconico e prestigioso come Motorola abbia captato la voglia di diventare grandi che abbiamo a Monza. Lasponsorizzazione si fonda su valori in comune come lo stile, l’innovazione e la modernità. Siamo convinti che attraverso il giocodi squadra arriveranno nuovi successi reciproci da festeggiare insieme”.

Carlo Barlocco, Executive Director di Motorola ha commentato: “Motorola e AC Monza hanno una storia importante allespalle e negli ultimi 3 anni hanno intrapreso un rapido processo di crescita. Entrambi i brand sono infatti entrati nei cuori degli italiani. Siamo davvero felici di poter contribuire a sostenere la crescita del Monza, una squadra che continuerà a regalarci grandi emozioni e con cui sentiamo di condividere tanto. Abbiamo infatti la stessa determinazione nell’affrontare le sfide più complesse per raggiungere traguardi ambiziosi, avendo il coraggio di superare ogni limite e puntando su passione, talento e creatività.”