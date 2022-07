I prossimi anni porteranno una massiccia transizione nel panorama automobilistico, poiché le case automobilistiche passeranno dalla costruzione di modelli con motori a combustione ai veicoli elettrici. Le auto elettriche occuperanno ogni segmento, dalle auto sportive ai camioncini. Anche le supercar stanno diventando elettriche.

Abarth 595 elettrica

Quanto costerà: 35.000 euro (stima);

Disponibile: metà 2023;

Abarth produrrà una versione della Fiat 500 berlina elettrica. Secondo quanto riferito, lo sviluppo è in una fase avanzata e il debutto potrebbe avvenire intorno alla metà del 2023. Sarebbe in grado di raggiungere 62 miglia orarie in 7,0 secondi, contro i 9,0 secondi della versione Fiat.

Audi A6 E Tron 2023

Quanto costerà: 65.000 euro (stima);

Disponibile: inizio/metà 2023;

L’Audi A6 E-Tron concept debutterà nel 2022 e sarà in vendita nel 2023. La versione dovrebbe condividere molte delle linee curve della show car. Secondo quanto riferito, la potenza è di circa 470 CV e 590 Nm di coppia. L’autonomia dovrebbe raggiungere un’autonomia di oltre 500 km.

Audi R8 edizione finale 2023

Quanto costerà: più di 200.000 euro;

Disponibile: inizio/metà 2023;

L’Audi R8 sta per uscire, ma secondo quanto riferito va in pensione con il botto. La R8 Final Edition avrebbe presumibilmente 650 CV guidando le ruote posteriori e una carrozzeria più aggressiva, comprese le canard nella parte anteriore e un diffusore posteriore rivisto. La presentazione è presumibilmente nell’autunno 2022 e Audi potrebbe costruire il veicolo solo per un anno.

BMW M3 CS

Quanto costerà: 100.000 euro (stima);

Disponibile: inizio 2023;

Secondo quanto riferito, la BMW M3 CS produrrà 540 cavalli da una versione ottimizzata del sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri. La trasmissione sarà probabilmente composta da un cambio automatico e da una trazione integrale. Avrà anche una fascia anteriore più aggressiva con prese più grandi. Secondo quanto riferito, la produzione inizierà a marzo 2023.