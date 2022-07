Una funzione rivoluzionaria, la modalità isolamento o lockdown contro gli Spyware che sarà introdotta a breve su iPhone, iPad, iMac e MacBook.

iPhone: Sarà lo smartphone più sicuro la mondo

Apple è in procinto di introdurre una novità rivoluzionaria: La modalità lockdown. Seppur questa parola può richiamare i ricordi degli ultimi due anni di pandemia, vi anticipiamo che la questione non è connessa. Non si tratta di certo di una particolare modalità gaming per passare le giornate di isolamento, magari con una Siri super intelligente a tenerci compagnia.

L’aspetto che Apple non ha mai trascurato è senza dubbio la Cyber sicurezza.

Negli anni ha sviluppato un software, per il proprio ecosistema, che può vantare un alto grado di protezione.

L’introduzione della nuova modalità lockdown o isolamento avverrà, con iOS16 IpadOS16 e macOS Ventura, nel prossimo autunno.

Apple ha studiato la nuova funzionalità per combattere gli attacchi mirati sui dispositivi, anche se i possibili target si restringono a una stretta cerchia di persone importanti che custodiscono dati preziosi. Basti pensare a importanti manager, celebrità di spicco, agenti governativi o politici che in passato sono stati presi di mira da spyware creati da aziende private, spesso su commissione di governi con finalità di spionaggio.

La nuova modalità lockdown quando attiva agisce sull’Intero sistema, ad esempio bloccando gli allegati che non siano immagini nei messaggi o disattivando le anteprime dei link.

Alcune funzionalità di navigazione avanzata come la compilazione JavaScript JIT (just-in-time) sono disabilitate, salvo i siti contrassegnati come attendibili dall’utente.

Nei servizi Apple inviti e richieste sono disabilitate compreso le chiamate in entrata su FaceTime, salvo non aver effettuato per primi il contatto.

Se l’iPhone è bloccato non funzioneranno le connessioni dati via cavo o altri accessori esterni che potrebbero implicare un furto di dati.

Infine non sarà abilitata l’installazione di profili di configurazione, con lo smartphone che non potra registrarsi in un sistema di Mobile Device Management.

Un pacchetto ricco di novità che assicura all’utente la protezione più assoluta in qualsiasi circostanza.