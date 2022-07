Iliad da qualche mese a questa parte non è impegnata nel solo campo della telefonia mobile in Italia. Il gestore francese, infatti, può assicurare a tutti gli abbonati anche alcune proposte legate al campo della telefonia fissa ed in particolare della Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

In linea con quanto previsto dalle ricaricabili low cost, anche con la Fibra ottica il provider francese si contraddistingue per una massima convenienza. I clienti che decidono di attivare un’offerta per la telefonia fissa avranno la garanzia dei costi più bassi di sempre.

Allo stato attuale, la migliore occasione per i clienti di Iliad che scelgono la Fibra ottica è la Iliad Box. Gli abbonati che sottoscrivono questa tariffa dovranno pagare un costo mensile pari a 15,99 euro. Nel pacchetto, oltre alla navigazione internet senza limiti con le velocità della Fibra e sino a 4 Gbps, sono incluse anche le telefonate senza limiti verso tutti, anche all’estero, e senza scatti alla risposta.

La condizione per il prezzo di 15,99 euro ogni mese è molto chiara. Questo costo è infatti assicurato a coloro che in maniera speculare ad una tariffa per la Fibra ottica hanno anche attivato una ricaricabile per la telefonia mobile. In alternativa, il prezzo della Fibra sarà pari a 23,99 euro al mese.

Sia nella prima circostanza per il pagamento dell’offerta, sia nella seconda, gli utenti dovranno aggiungere un unico contributo una tantum di attivazione pari a 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.