Esselunga fa sognare tutti i consumatori con il lancio di una campagna promozionale che non sembra davvero ammettere repliche, o comunque sembra essere in grado di soddisfare profondamente le aspettative, e le richieste, dei consumatori italiani.

Il volantino che potrete trovare discusso nel nostro articolo, è da considerarsi attivo solamente in negozio, come al solito del resto, con Esselunga è assolutamente richiesto l’acquisto nel punto vendita, non sul sito ufficiale. In parallelo, ricordiamo comunque che i prodotti sono tutti commercializzati alle medesime condizioni di vendita.

Per i codici sconto Amazon, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale, riceverete anche le offerte del Prime Day 2022.

Esselunga: che risparmio assurdo, ma solo oggi

La campagna promozionale di esselunga focalizza interamente la propria attenzione su uno smartphone in particolare, stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi redmi Note 10S, un terminale appartenente alla fascia medio-bassa, oggi caratterizzato da specifiche tecniche ugualmente di alto livello.

Il modello viene commercializzato alla modica cifra di soli 169 euro, e presenta allo stesso modo un ampio display da 6,43 pollici di diagonale (AMOLED), il processore è un economico MediaTek Helio G95, affiancato da 64GB di memoria interna e 6GB di RAM, senza comunque dimenticarsi della quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel, ed una batteria da 5000mAh, perfetta per una autonomia superiore alle aspettative.

Le scorte, è importante ricordarlo, sono tuttavia limitate, e potrebbero terminare prima del previsto, per questo motivo consigliamo caldamente di approfondire la conoscenza sin da subito del volantino, per decidere rapidamente se è il caso di recarsi in negozio.