Una fonte di energia illimitata potrebbe risolvere la stragrande maggioranza dei problemi dell’umanità e del pianeta. Trovare una fonte che sia potenzialmente inesauribile sembra un qualcosa di utopico, ma lo è meno di quanto pensiamo.

Al giorno d’oggi, si sente spesso parlare di energie rinnovabili. Quest’ultime si servono di altre fonti d’energia “senza scadenza”, generando un ciclo potenzialmente continuo e inesauribile. Ciononostante, alcune di queste energie, come quella eolica ad esempio, hanno vantaggi e svantaggi per cui non possono essere definite illimitate.

Un’azienda di Boston, però, potrebbe aver trovato il modo per invertire definitivamente le convinzioni che si sono alimentate in questi anni, trovando una risposta all’esistenza dell’energia illimitata.

Energia illimitata: è stato trovato un metodo definitivo?

Il nome dell’azienda è Quaise Energy e ha in mano il modo per generare energia infinita. L’azienda fa parte del MIT, in Massachusetts, e si occupa principalmente di energie rinnovabili. Loro pensano di realizzare un’idea che potrebbe sembrare assurda ma è più che fattibile.

L’idea dell’azienda è quella di scavare nel centro della Terra, così da ricavare energia geotermica infinita. Le tecniche di perforazione che ha sviluppato negli anni l’azienda le hanno concesso di iniziare a proporre l’idea, attuabile dove la temperatura raggiunge i 500 gradi centigradi.

L’idea è fantastica, ma è ancora lontana? Ad oggi, lo scavo più profondo mai fatto è di 12.289 metri. Per ottenere energia geotermica, potrebbero servirne molti di più. I vantaggi che si potrebbero trarre da un’energia rinnovabile simile sono molteplici e l’energia elettrica ricavabile sarebbe praticamente infinita, essendo che il calore cresce di 3 gradi centigradi ogni 100 metri.

Altri vantaggi sono sicuramente l’eliminazione totale delle emissioni di CO2, dato che non ci sarà alcun processo di combustione, e gli impianti sarebbero ultra silenziosi rispetto agli impianti eolici, spesso oggetto di lamentele per via dei rumori che emettono.