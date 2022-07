CoopVoce: nuove promo EVO con 100GB in regalo contro TIM e Vodafone

La storia dei gestori virtuali sembrava poter volgere al termine improvvisamente durante gli scorsi anni. Senza alcun preavviso però c’è stato un punto di svolta, il quale ha visto trionfare su tante altre realtà molto più inflazionate gestori del calibro di CoopVoce.

Effettivamente le promozioni mobili disposte da questo provider sono stati in grado di prendere il tempo a colossi come Vodafone e TIM. Obiettivo adesso è quello di perseverare, magari mettendo a disposizione contenuti datati ma con prezzi ancora molto appetibili per coloro che hanno voglia di cambiare aria. Per tale motivo arrivano in soccorso degli utenti le offerte della linea Evolution, le quali sono tre. Ricordiamo inoltre che ci sono tanti benefici come le funzionalità offerte dall’applicazione ufficiale del provider.

CoopVoce: tutte le promozioni della linea Evolution che battono Vodafone e TIM in un solo colpo

Esistono tantissime offerte da parte dei gestori virtuali ma quelle di CoopVoce stanno continuando a fare il panico. Sono davvero tantissimi i provider che non riescono ad eguagliare la grande promozione dell’Evolution del gestore virtuale per eccellenza. Ricordiamo che queste soluzioni sono disponibili già da diverso tempo e lo saranno ancora per molto con gli stessi prezzi e con gli stessi contenuti senza mai cambiare.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS