È arrivata ufficialmente la nuova serie di dispositivi convertibili di casa Lenovo, la quale risponde al nome di Yoga slim. L’intera serie sarà disponibile per tutti coloro che la acquisteranno in Italia con incluso il servizio Lenovo CO2 Offset.

I clienti che sceglieranno i nuovi prodotti Yoga potranno affidarsi alla grande sicurezza sulle emissioni, le quali per l’intero ciclo di vita del prodotto saranno compensate con il sostegno di una delle numerose iniziative approvate dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite per contrastare il cambiamento climatico (UNFCCC). I progetti finanziati andranno a beneficio di comunità in tutto il mondo tramite iniziative che supportano la produzione di energia rinnovabile.

Il servizio CO 2 Offset fu lanciato ufficialmente per la prima volta nel 2020 con Lenovo che è stato uno dei primi venditori di PC a offrire un servizio di compensazione delle emissioni di CO 2. Questo ha consentito alle aziende e ai professionisti di raggiungere i propri obiettivi ambientali per lo sviluppo sostenibile. In seguito Lenovo ha esteso il servizio al portfolio consumer mettendo a disposizione dei clienti un servizio semplice e trasparente per far fronte ai cambiamenti climatici attraverso la compensazione di CO 2 . Questo progetto è solo una parte della più ampia strategia di obiettivi in ambito Environmental, Social, Governance (ESG) di Lenovo, che vuole raggiungere l’obiettivo di net-zero entro il 2050.