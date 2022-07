Carrefour prova a superare le offerte delle dirette concorrenti del mercato, in particolare i supermercati che tanto stanno spingendo sull’elettronica (come esselunga), con una campagna promozionale di altissimo livello.

Il volantino focalizza la propria attenzione su un singolo modello di tecnologia, sebbene ricordiamo comunque essere attivo ovunque in Italia, con accessibilità garantita in ogni negozio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. I prodotti sono tutti commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi e no brand.

Carrefour: quali sono i nuovi sconti del momento

Con la campagna promozionale attuale, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad alcuni ottimi prodotti di tecnologia, come ad esempio il Motorola Moto E20, sebbene appartenga a tutti gli effetti alla fascia bassa del mercato. Questi è un modello oggi in vendita a soli 99 euro, caratterizzato ugualmente da buone specifiche generali.

Approfondendo la conoscenza della scheda tecnica, ad esempio, notiamo la presenza di un processore MediaTek quad-core, con display IPS LCD da più di 6 pollici (la cui risoluzione è HD+), senza dimenticarsi di 32GB di memoria interna (espandibili) e 2GB di RAM. Il pregio, come per tutti gli smartphone della fascia bassa, è la batteria, ottima per garantire una autonomia ben superiore ai diretti concorrenti.

Le altre offerte del volantino Carrefour le potete trovare nel dettaglio sul sito ufficiale, dove sono elencati anche i prezzi più bassi del momento con risparmio assicurato su ogni acquisto effettuato.