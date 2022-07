Dopo il debutto del nuovo ROG Phone 6 svelato pochi giorni fa, ASUS si prepara a rinnovare la sfida nella fascia alta del mercato Android proponendo un nuovo top di gamma compatto, il nuovo e ancora inedito ASUS ZenFone 9.

Lo smartphone è stato rivelato poco fa da ASUS che ha pubblicato un video promozionale dedicato al suo nuovo smartphone. Il video è stato rimosso in pochi minuti. Le informazioni sono, però, trapelate online e ci confermano quasi tutti i dettagli sul nuovo ZenFone 9. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Asus svela per errore lo Zenfone 9

Il futuro ASUS ZenFone 9 è uno dei principali protagonisti delle news di oggi del mondo Android. Lo smartphone, non ancora annunciato ufficialmente ma già al centro di diverse indiscrezioni, è stato svelato per errore da ASUS che ha pubblicato un video promozionale dedicato allo smartphone sul suo canale YouTube. In poco più di un minuto di video, ASUS ha confermato anche diverse specifiche del futuro top di gamma compatto.

Il nuovo smartphone di casa ASUS potrà contare su di un display da 5,9 pollici che rappresenta il vero punto di riferimento dell’intero progetto. Il display potrà contare su di un pannello AMOLED realizzato da Samsung e caratterizzato da un refresh rate di 120 Hz. A garantire le prestazioni da top di gamma ci penserà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, realizzato con processo produttivo a 4 nm di TSMC.

Lo smartphone, infatti, potrà contare su di una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida. Da segnalare anche un comparto fotografico che potrà contare su di un “significativo upgrade” rispetto alla precedente generazione. Il nuovo ZenFone 9 avrà due fotocamere posteriori con il sensore principale che sarà il Sony IMX766 da 50 Megapixel. A completare il comparto tecnico troveremo un sensore di impronte digitali laterale. Da segnalare anche la presenza del jack audio da 3,5 mm.