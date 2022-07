Amazon Prime Video si prepara a dare il via ad una nuova stagione televisiva nelle prossime settimane. A partire dal mese di settembre, la migliore esclusiva per la piattaforma streaming sarà ancora una volta la Champions League. Il massimo torneo di calcio in Europa sarà disponibile su Prime Video con un match a settimana, il mercoledì.

Amazon Prime Video, come attivare il servizio a costo zero

La presenza della Champions League rappresenta solo una delle grandi esclusive previste da Amazon per i suoi clienti. In estate, ad esempio, la piattaforma streaming rappresenta una grande soluzione per la visione di film e serie tv, nazionali ed internazionali.

La convenienza di Prime Video si declina non soltanto con la grande offerta in termini di contenuti, ma anche con l’offerta commerciale. A differenza di altre piattaforme come Netflix e Disney+ gli utenti di Amazon potranno ancora beneficiare della visione con un mese a costo zero.

Gli utenti, nel momento della sottoscrizione, avranno la possibilità di provare gratis il servizio senza un vero vincolo formale. Alla scadenza del mese di prova, in caso di rinnovi il prezzo mensile di Amazon Prime Video sarà di 3,99 euro. Confermato anche il prezzo annuale di 36 euro.

Altra possibile via per ottenere Prime Video a costo zero è Vodafone. I clienti del gestore inglese possono accedere ad Amazon Prime Video in maniera gratuita grazie alla Vodafone TV. Al costo base di 5 euro al mese, il servizio prevede ampi contenuti di serie tv e film ed anche un anno a costo zero proprio per il servizio streaming di Amazon.