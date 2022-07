WhatsApp sta per lanciare finalmente un upgrade che da tanto tempo era atteso dagli utenti Android e dagli utenti con un iPhone. La piattaforma di messaggistica, nell’arco di un progressivo cambiamento della chat con funzioni per le videochiamate, le note vocale e con l’introduzione delle reaction, pensa ora anche al tool per la modifica dei messaggi.

WhatsApp, la possibilità di modificare i propri messaggi

Il prossimo aggiornamento chiave di WhatsApp, in base alle indiscrezioni, sarà proprio quello che introduce la modifica dei messaggi già inviati in chat. Questa funzione sarà del tutto speculare a quella, da tempo inserita a regime, che prevede la possibilità di cancellazione per un contenuto già inviato ad un destinatario.

A differenza di quanto previsto sino ad ora, gli utenti in presenza di un messaggio errato non dovranno più necessariamente provvedere alla sua cancellazione, ma potranno anche più semplicemente modificarne il contenuto in pochi semplici passaggi.

Come per la cancellazione dei messaggi, anche in questa circostanza, tutti i destinatari riceveranno una piccola notifica che sta ad evidenziare come il contenuto originale di un testo sia stato modificato da parte del mittente. Questa funzione sarà presente sia per chat singole che per chat di gruppo.

Allo stato attuale, ancora non si conoscono ancora con precisione le tempistiche circa quest’aggiornamento di WhatsApp. Per ora gli sviluppatori stanno lavorando al tool sulle diverse versioni beta dell’app di messaggistica. E’ plausibile, in base a quelli che sono le tempistiche standard della chat, però che tale scenario diventi realtà entro l’estate sia su iPhone che su smartphone Android di ultima generazione.