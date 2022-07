Anche a luglio, gli amanti delle stelle non avranno nulla di cui lamentarsi. Stelle cadenti, Superluna e romantiche congiunzioni tra i pianeti: ci saranno tanti eventi imperdibili da osservare nel cielo.

E il programma di quello che accadrà sopra le nostre teste questo mese, è ricco di eventi. Soprattutto se il cielo è sereno, i pianeti e le loro attività saranno visibili ad occhio nudo. L’esperienza migliore per vederli al meglio è ammirarli in luoghi privi di inquinamento luminoso.

Bentornata Superluna: ecco quando ammirarla

Ancora notti magiche, al tramonto infatti sarà possibile ammirare la Luna che torna a essere Superluna: la data fissata è il 13 luglio. Conosciuto come Full Moon of the Deera, nome coniato dagli indigeni americani, sarà un avvicinamento ancora più grande di quello di giugno e vedrò la Luna apparire più bianca e nitida che mai e sarà visibile anche dall’Italia.

Il bello è che lo spettacolo sarà visibile anche ad occhio nudo. Grazie alla posizione ravvicinata della Luna alla Terra, infatti, questa apparirà più luminosa e vicina che mai. E con il binocolo sarà anche possibile dare un’occhiata alla superficie lunare.

E continuerà ad essere protagonista per tutto il mese. Ad intrattenere le sere d’estate, saranno quelle che si definiscono congiunzioni, ovvero gli accostamenti tra Pianeti che creano spettacoli davvero speciali.

Il primo incontro del nostro satellite naturale, dopo la Super Luna, sarà con Saturno. L’appuntamento è fissato per la notte tra il 16 e il 17 luglio. Il 20 luglio, invece, incontrerà invece Giove, che sarà vicinissimo alla Luna.