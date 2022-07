I nuovi pieghevoli del colosso sud coreano Samsung, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, sono tra le novità più attese di questa seconda parte di 2022.

Con un lancio in teoria previsto per il 10 agosto, il gigante sudcoreano ha grandi aspettative per i suoi dispositivi, e spera di rubare un po’ di scena agli iPhone 14, in teoria previsti un mese dopo. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung vuole concentrarsi di più sui pieghevoli

Secondo alcuni analisti e in particolare il quotidiano Business Korea, Samsung si potrebbe spingere ancora più in là e starebbe pensando di concentrarsi maggiormente proprio sui telefoni con schermo pieghevole a scapito degli smartphone “convenzionali” serie Galaxy A e Galaxy S. La casa di Seul infatti potrebbe abbassare le sue aspettative di vendita per le serie Galaxy A e Galaxy S entro la fine dell’anno, a tutto vantaggio dei nuovi arrivati. Non è infatti un mistero che il mercato dei pieghevoli sia in forte espansione, e mentre i telefoni a basso costo sono sensibili all’aumento dell’inflazione, il segmento premium lo è meno, e Samsung vuole proprio penetrare maggiormente in questo settore.

Nonostante Samsung non abbia confermato ufficialmente, le ultime voci sembrano indicare la data del 10 agosto per la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. La data è in linea con quanto accaduto gli scorsi anni, quindi sembra essere piuttosto credibile.

La domanda a questo punto è se il nuovo Unpacked sarà virtuale, come accaduto negli ultimi due anni, o in presenza. Da quanto sembra, la casa di Seul avrebbe in mente un evento offline, quindi in presenza. Secondo fonti interne, la presentazione ufficiale potrebbe avvenire a New York, ma l’azienda non ha ancora deciso come avverrà la presentazione, anche se sembra certo che sarà molto d’impatto.