Renault presenta MEGUPPA feat FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, la cover ispirata all’iconico spot anni ’90 GETUPPA, il tormentone della cultura pop che in moltissimi ricorderanno. Il brano, disponibile da oggi in tutti gli store digitali, è stato registrato all’interno della Nuova Renault Megane E-Tech 100% electric che, equipaggiata come una vera e propria sala d’incisione, ha permesso alla rock band perugina FAST ANIMALS AND SLOW KIDS di registrare la nuova versione rock del grande classico GET UP (I Feel Like Being a) Sex Machine by James Brown.

Un’esperienza di registrazione unica con i Fast Animals And Slow Kids

All’alba dei dieci anni di carriera, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS sono i protagonisti della nuova hit rock MEGUPPA, capaci di rivisitare il vecchio tormentone che ha sancito il lancio di Renault Clio in un brano con un twist più elettrico che mai grazie all’inedita esperienza di registrazione del singolo in un’automobile 100% elettrica. Parte di quella generazione che gli anni ’90 li ha vissuti appieno, e sempre alla ricerca di nuovi suoni e stili da sperimentare, i FASK hanno fatto tornare in auge il brano musicale dello storico spot GETUPPA reinventandolo in chiave alternative rock punk. Gli anni passano, le cose cambiano e si rinnovano prolungando il loro valore per riadattarsi al presente.

La campagna creativa

La campagna di digital activation ideata da Publicis si rivolge ai nuovi consumatori di Megane E-Tech 100% electric che, adolescenti negli anni ’90, sono ora adulti mossi da nuove esigenze di vita nell’era della guida elettrica e dell’avanguardia tecnologica. Ecco perchè gli anni ’90 e i trend di quell’epoca sono al centro della campagna che, grazie alla rivisitazione del tormentone GETUPPA, sottolinea la rilevanza della cultura pop nel passato e oggi. La campagna vede i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS coinvolti in un’esperienza di registrazione musicale unica. Una hit dal passato viene riproposta alla moderna generazione MTV con un sound del tutto nuovo grazie alla rivisitazione musicale che solo le tecnologie di oggi sono in grado di offrire. Il risultato è una hit dal sapore retrò di un’epoca che ha segnato un’intera generazione e che è pronta ad accogliere le novità che il futuro promette.

Biagio Russo, Marketing Director di Renault Italia ha dichiarato: “La pubblicità di Clio MTV, passata alla storia come GETUPPA, è stata una pietra miliare della storia dell’advertising, posizionandosi nella memoria di quella che è anche conosciuta come «MTV Generation». Fa parte della storia e delle radici di Renault. Con MEGUPPA rinnoviamo il mito, parlando direttamente a quella MTV Generation che oggi è cresciuta ed è il cuore del target di Megane E-tech 100% electric, attraverso un’activation che rompe le convenzioni, dove le prestazioni e la silenziosità dell’elettrico si riempiono delle note di una cover iconica realizzata dai Fast Animals and Slow Kids, che diventa l’inno della nostra Renaulution.”

In un gioco di flashback e riferimenti continui al vecchio spot di Renault Clio, il video ufficiale mostra i FASK alla guida di Megane E-Tech Electric tra le strade di Milano; tra continue accelerazioni e decelerazioni il silenzio dell’auto si unisce a quello della città alle prima ore dell’alba, fino ad arrivare a destinazione: un autodromo. È lì che lo studio di registrazione prende forma, la band e i tecnici del suono montano l’attrezzatura musicale che permetterà ad Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) di esibirsi all’interno dell’auto circondati dal silenzio del circuito. Nuova Megane E-Tech Electric è silenziosissima e contiene il rombante sound rock della sessione di registrazione fino a quando un finestrino si abbassa e si sente in lontananza “Meguppaaaaaaaaaa”. I ricordi sono subito vividi, è l’inizio di una storia già vista.

L’incisione della cover è stata realizzata con un mix di strumenti elettrici in scala ridotta e batteria midi per contenere gli ingombri. Tutti gli strumenti sono stati collegati ad un mixer e l’abitacolo dell’auto è stato attrezzato con microfoni d’ambiente per poter registrare con nitidezza suoni, voce, cori.

L’output di questa innovativa esperienza di registrazione è stato poi affinato in studio (i “Laboratori testone” di Milano) dove il brano, prodotto da Matteo Cantaluppi e Tommaso Colliva, è stato arricchito con strumenti acustici.