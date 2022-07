Quanti dati personali inserisci nel tuo CV? Se sei Bill Gates e stai appena iniziando la tua carriera tecnologica, la risposta è: tutti.

Naturalmente, il mondo conosce Bill come il co-fondatore multimiliardario di Microsoft. Ma nei primi anni ’70 era ancora un aspirante imprenditore all’Università di Harvard.

Era anche alto un metro e ottanta e pesava 59 kg secondo il suo CV. Lo sappiamo perché ha scelto di aggiungerlo al suo curriculum. Ha anche elencato il suo stipendio dell’epoca: 12.000 dollari che, se calcoliamo l’inflazione dal 1974 ad oggi, è di circa 71.000 dollari. Non male per uno studente.

Nessuna preferenza di guadagno

Nel CV elenca il suo stipendio desiderato come “aperto” e suggerisce anche di non avere restrizioni sull’ubicazione del lavoro.

Gates afferma anche che sta lavorando con Paul Allen, con il quale fonderà Microsoft ad Albuquerque, nel New Mexico, nel 1975. La società sarebbe stata successivamente spostata nell’attuale sede centrale e nella città natale di Gates, Seattle.

“Uno stipendio di 12.000 dollari 48 anni fa sarebbe stato fantastico per un neolaureato“, ha scritto un commentatore di LinkedIn impressionato.

Gates ha anche aggiunto il suo indirizzo di casa, dove viveva con i suoi genitori quando non frequentava Harvard. Benedire. Ma come tutti sappiamo, alla fine, Gates lasciò Harvard senza laurearsi per fondare Microsoft.

E così facendo, ha praticamente segnato la sua vita per sempre, creando un dispositivo che avrebbe surclassato qualsiasi macchina da scrivere. Attualmente è uno degli uomini più ricchi al mondo, ed è impegnato in molte campagne attiviste che lo coinvolgono a favore di comunità e persone bisognose di un aiuto.