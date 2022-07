Secondo un nuovo rapporto, OnePlus potrebbe effettivamente spingere “Nord” a diventare un marchio indipendente.

OnePlus vede questo come un modo per “Nord” di crescere nel segmento di fascia media. Quindi potrebbe fare con Nord ciò che OPPO ha già fatto con Realme, Vivo con IQOO e Xiaomi con POCO.

Se si deve credere al rapporto, “Nord” sarà trattata come un’azienda autonoma. Non solo includerà il proprio marchio, ma avrà anche i suoi negozi e persino un team separato da OnePlus.

Quindi, il marchio OnePlus potrebbe essere completamente separato da Nord. Può utilizzare il marchio “Nord by OnePlus” o abbandonare completamente il marchio “OnePlus“. La società potrebbe non essere menzionata in nessun modo in merito ai prodotti Nord. Questo è più o meno quello che abbiamo visto con molti altri sottomarchi sul mercato.

Non è tutto ciò che la fonte ha detto, però. Si afferma inoltre che Nord cercherà di rafforzare la propria presenza offline. A tal fine si concentrerà sui “canali offline“, poiché ha già solide partnership con negozi di terze parti e venditori autorizzati.

Nuovi prodotti in vista

OnePlus ha rilasciato quest’anno una serie di telefoni “Nord”, inclusi Nord CE 2, Nord CE 2 Lite e Nord 2T. Questo marchio non riguarda solo i telefoni, però. Abbiamo visto anche un paio di auricolari true wireless con marchio Nord e probabilmente possiamo aspettarci più prodotti del genere.

Se “Nord” diventa un marchio indipendente, probabilmente vedremo il loro portafoglio crescere molto velocemente. L’azienda potrebbe concentrarsi su smartwatch, cinturini intelligenti, power bank, alcuni nuovi prodotti audio e altro ancora.

Ora, la fonte dice solo di aver ricevuto queste informazioni dalle sue “fonti”, quindi questo non garantisce nulla a questo punto. Se ciò accade, probabilmente sentiremo maggiori informazioni nel prossimo futuro. Ricordiamo che questa informazione proviene da TheMobileIndian, e non è ancora ufficiale.