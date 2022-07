Il mercato europeo delle autovetture si è nuovamente ridotto a maggio, poiché le nuove immatricolazioni sono diminuite del 13% su base annua e del 34% rispetto a maggio 2019. Una piccola notizia positiva è che almeno il tasso di calo è inferiore rispetto a marzo e aprile (rispettivamente 19% e 21%).

Il segmento dei plug-in, fortunatamente, ha registrato un piccolo aumento, ma nulla di veramente significativo.

Secondo i dati di EV Volumes, condivisi da Jose Pontes, il mese scorso in Europa sono state immatricolate circa 183.900 nuove autovetture plug-in, ovvero il 3% in più rispetto a un anno fa. Questo è circa il 19% del mercato totale.

Le immatricolazioni di nuove auto completamente elettriche sono aumentate a maggio del 20% anno su anno, una cifra sufficiente per l’11% del mercato. D’altra parte, gli ibridi plug-in sono in calo di un altro mese, questa volta del 12% anno su anno.

Nuove immatricolazioni auto plug-in:

BEV : circa *106.500 (+20% anno su anno) e quota 11%

: circa *106.500 (+20% anno su anno) e quota 11% PHEV : circa *77.500 (-12% anno su anno) e quota 8%

: circa *77.500 (-12% anno su anno) e quota 8% Totale: 183.914 (+3% anno su anno) e quota del 19%.

* stimata dalla quota di mercato

Finora sono state immatricolate in Europa circa 907.294 nuove auto elettriche plug-in per passeggeri. Si tratta di circa il 20% del volume totale (in calo rispetto al 21% nei primi quattro mesi dell’anno).

La 500 è quasi in testa

La Fiat 500 elettrica si conferma ancora una volta il modello plug-in più immatricolato in Europa con 6.454 unità, seguita da Ford Kuga PHEV (4.668), Volkswagen ID.4 (4.652) e Peugeot e-208 (4.619).

Tesla ha avuto un mese più lento a maggio con meno di 1.500 unità totali (le consegne in volume dalla Cina avvengono questo mese).

Risultati del ​​mese scorso:

Fiat 500 elettrica – 6.454;

Ford Kuga PHEV – 4.668;

Volkswagen ID.4 – 4.652;

Peugeot e-208 – 4.619;

Primavera Dacia – 3.857;

Skoda Enyaq iV – 3.842;

Opel Corsa-e – 3.603;

Renault ZOE – 3.565;

Volkswagen ID.3 – 3.488

Hyundai Kona Electric – 3.226

La top 10 per i primi cinque mesi è per lo più invariata.