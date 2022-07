Lamborghini aveva deciso lo scorso anno di debuttare con la supercar Aventador LP 780-4 Ultimae, pensata per omaggiare la celebre supercar con motore V12, ormai ai titoli di coda della sua carriera. Per il prossimo anno, infatti, sta per arrivare la sua erede sportiva, che avrà un powertrain Plug-in in linea con gli obiettivi di elettrificazione della Casa.

La Lamborghini Aventador ibrida è stata avvistata nel corso di una sessione di test su strada, dove sono state scattate delle foto spia che ritraggono l’auto con un camuffamento, al fine di evitare che qualcuno ne riesca a individuare i particolari. Ciononostante, qualcosa è stato rilevato.

Lamborghini Aventador: i particolari della nuova supercar ibrida

La nuova Aventador ibrida presenta ancora la forma a cuneo, con un muso corto dai fari sottili, diversi dalla classica supercar. Le prese d’aria frontali sembrano più piccole rispetto al quelle del modello attuale, come anche quelle laterali. Inoltre, è possibile notare dietro l’impianto di scarico con 4 terminali posti in alto in zona centrale, così da separare i gruppi ottici.

fonte: HDMotori 1 su 8

Il camuffamento copre molti particolari, ma in futuro ci sarà sicuramente tempo e modo di vedere qualche altro dettaglio poiché manca ancora molto al debutto. Il nuovo powertrain è sicuramente la novità principale.

L’unico dettaglio riportabile riguarda la cilindrata del motore, la quale potrebbe essere inferiore a quella del V12 dell’Aventador (6,5 litri). Tuttavia, il CEO Winkelmann ha assicurato che questa nuova versione dell’auto sarà tanto efficace alla guida come la vecchia supercar e che l’aumento di peso non sarà assolutamente un problema.