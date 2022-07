Una società che fornisce materiali per la produzione di iPhone ha avvertito di importanti aumenti di prezzo che ha già dovuto implementare e anche di possibili aumenti futuri.

L’avvertimento arriva dal fornitore di prodotti chimici giapponese Showa Denko KK, che afferma che prevede di aumentare ulteriormente i suoi prezzi “mentre è alle prese con una raffica di sfide economiche stimata intorno i 550 miliardi di dollari“.

Bloomberg riferisce che ci sono stati “almeno una dozzina di aumenti già quest’anno” a causa dell’interruzione del COVID-19 e della guerra in Ucraina, nonché della caduta dello yen. In un’intervista di questa settimana, il CFO dell’azienda ha avvertito che è improbabile che il problema migliori fino al prossimo anno:

Il direttore finanziario Hideki Somemiya ha detto a Bloomberg News in un’intervista: “È improbabile che la situazione migliori in modo significativo almeno fino al 2023”.

Somemiya ha affermato che la società “è stata costretta ad aumentare drasticamente il costo dei prodotti“, affermando che la società ora chiede “il doppio dell’importo” precedentemente calcolato ai suoi clienti.

Gli iPhone costeranno di più?

Bloomberg riferisce che il fornitore “si aspetta di aumentare ulteriormente i prezzi e ridurre le linee di prodotti non redditizi“. Come notato, Showa Denko è uno dei fornitori di TSMC e produce tutti i chip che alimentano i migliori iPhone di Apple, dall’iPhone 12 e iPhone 13 al prossimo iPhone 14, che dovrebbe includere un salto di prestazioni per i clienti “Pro” .

Il risultato di tutte queste variazioni di prezzo è che anche aziende come Apple inizieranno a sentirsi in difficoltà, con un aumento dei costi di fornitura e componenti per i dispositivi .

Abbiamo già visto questo interessare alcuni mercati. La scorsa settimana Apple ha improvvisamente aumentato il prezzo di alcuni modelli di iPhone 13 e iPad in Giappone del 20% o più per far fronte alle pressioni.

Con altri aumenti di prezzo in arrivo e nessun segno di miglioramento, sembra esserci un pericolo molto reale che questi costi finiscano per colpire i clienti iPhone, forse sotto forma di dispositivi più costosi per noi consumatori.