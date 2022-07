Se ti sei sempre lamentato della mancanza di connessione dati quanto sei in galleria durante un lungo viaggio in treno, questa novità fa assolutamente al caso tuo. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e TIM hanno dato ufficializzato l’attivazione del primo impianto di copertura radiomobile con tecnologia 4G nelle gallerie della tratta Alta Velocità Milano-Bologna.

Internet ad Alta Velocità in galleria: cosa possiamo fare

Il piano era stato presentato inizialmente a gennaio e prevedeva la copertura graduale delle tratte ferroviarie Torino-Napoli e Bologna-Venezia. Per un’operazione simile, l’investimento è stato pari a 12 milioni di euro, diviso Rete Ferroviarie Italiana e gli operatori aderenti, cioè TIM, Iliad, Vodafone e WindTre.

È chiaro che per chi viaggerà su queste tratte non avrà alcun problema di connessione e potrà fare ciò che vuole su Internet anche sotto le gallerie. Ciò varrà sia per la connessione dati che per il Wi-Fi di bordo. Quindi, produttività o svago (come guardare una serie, ad esempio) saranno esperienze fluide, continue e senza lag per tutto il viaggio.

Le prossime tratte previste