Iliad rappresenta ancora in queste settimane uno degli operatori più popolari in Italia. Il provider francese può mettere sul piatto di tutti i suoi clienti offerte low cost molto competitive con consumi ampi per la telefonia mobile.

In occasione del mese di luglio, Iliad ha riportato in auge la sua offerta Giga 120. I clienti che decidono di attivare questa promozione pagheranno un costo mensile pari a 9,99 euro. I consumi per gli utenti prevedono chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 120 Giga per la navigazione di rete.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

La Giga 120 è un’occasione davvero unica per gli abbonati di Iliad che desiderano risparmiare rispetto a costi e consumi di altri operatori. Al netto dei vantaggi innegabili, però, il provider presenta anche delle rinunce per i clienti. Coloro che attivano una SIM con Iliad, ad esempio, dovranno rinunciare all’app ufficiale.

Al netto del suo successo in Italia, il provider francese continua sulla sua linea molto decisa sullo sviluppo dell’app ufficiate. Sia per gli smartphone Android che per gli iPhone, Iliad non ha previsto alcuna app nativa sugli store virtuali. La gestione del profilo tariffario per gli utenti, in tal senso, è rimandata alle pagine del sito ufficiale.

L’assenza dell’app ufficiale di Iliad è certamente una notizia negativa per i possessori di uno smartphone Android. Proprio costoro hanno notato un ulteriore risvolto della questione. Da qualche settimana su Google Play Store di Android sono state anche eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.