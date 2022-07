iliad, l’operatore che ha rivoluzionato il mercato della telefonia in Italia mettendo l’utente al centro, oggi rinnova il suo impegno con un ulteriore passo in avanti. Da oggi, infatti, iliad è il primo operatore telefonico italiano ad avere il proprio sito internet interamente accessibile per gli utenti con disabilità.

In linea con i valori di innovazione, trasparenza e servizio all’utenza, iliad ha scelto di integrare sul proprio sito il tool di accessibilità di AccessiWay, società che offre soluzioni di accessibilità web a 360°. La novità permette a qualunque utente di impostare tutto il sito in base alle proprie esigenze di accessibilità, grazie a più di 50 personalizzazioni disponibili.

Da sempre iliad è vicina alle esigenze degli utenti e oggi compie un ulteriore passo in avanti per connettere più persone possibili, eliminando ogni distanza e barriera di accesso e offrire così un’esperienza completa. Inoltre, con questa scelta, iliad anticipa di tre anni l’obbligo di legge fissato dal Governo italiano lo scorso venerdì con la pubblicazione della Direttiva Accessibilità, che prevede questo impegno a partire dal 2025.

I servizi iliad permettono agli utenti di connettersi, superando le distanze e le barriere. Per questo motivo l’inclusività e le tematiche sociali sono da sempre al centro degli interessi e propositi dell’operatore, come conferma la scelta di accessibilità dell’intero sito web.

Il tool è identificabile in basso a sinistra dello schermo (sia nella versione desktop che mobile) attraverso un’icona rossa che permette di impostare tutte le personalizzazioni necessarie a rendere le pagine accessibili al maggior numero di utenti.