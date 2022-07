Gli utenti Android di lunga data si ricorderanno sicuramente di HTC: l’azienda taiwanese era infatti una delle più attive per quanto riguarda la produzione di smartphone con sistema operativo del robottino verde.

Ad oggi, HTC resta decisamente indietro rispetto ad altri produttori e i nuovi dispositivi scarseggiano, ma comunque arriva a sorpresa un nuovo tablet. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

HTC presenta un tablet a sorpresa

HTC A101 è il nome del tablet base gamma della società taiwanese: il dispositivo, che prende il nome dal suo display da 10,1 pollici, è pensato essenzialmente per il mercato africano, e dunque difficilmente lo vedremo sugli scaffali dei negozi europei e italiani. Prima di questo, l’azienda aveva lanciato, senza particolari annunci al pubblico, anche HTC A100, pensato però solo per il mercato russo e mai arrivato dalle nostre parti.

Il design del prodotto è decisamente semplice: schermo da 10,1 pollici con cornici molto ampie e parte posteriore in plastica nera, con il gruppo fotocamere posto in alto a destra e bordo color alluminio. Per quanto riguarda l’hardware, HTC A101 monta un processore Unisoc T618, unito a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. A completare il tutto, due fotocamere posteriori (16 MP e 2 MP ultrawide), fotocamera frontale da 5 MP e batteria da 7000 mAh.

Come detto, difficilmente questo tablet arriverà da noi e al momento non è noto il prezzo. Nonostante questo tablet non sia proprio entusiasmante, è bene ricordare che HTC non è morta: l’azienda infatti continua a produrre smartphone e altri prodotti, e proprio nel 2022 abbiamo assistito al lancio di due interessanti prodotti. Il primo è proprio uno smartphone “ottimizzato per il Metaverso”, HTC Desire 22 Pro.