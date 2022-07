I prezzi attivati da Esselunga nel periodo corrente sono assolutamente tra i più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora, sono in grado di far sognare ogni singolo consumatore, promettendo in cambio un risparmio che nessuno aveva preventivato.

Il risparmio è importante su innumerevoli prodotti, tra questi spiccano chiaramente gli smartphone di ultima generazione, sebbene distribuiti nelle loro varianti più economiche. Gli utenti che vorranno ricorrere all’acquisto, non devono fare altro che correre direttamente in uno dei tantissimi negozi in Italia, senza doversi minimamente preoccupare delle scorte effettivamente disponibili.

Esselunga: le offerte lasciano a bocca aperta

Esselunga spinge gli utenti a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica, al cui interno, ad esempio, è possibile trovare uno smartphone relativamente economico, quale è lo Realme C25Y, oggi proposto alla modica cifra finale di soli 145 euro.

Coloro che vorranno avvicinarsi al suo acquisto, devono comunque sapere essere disponibile con un ampio display da 6,5 pollici di diagonale (ricordiamo non essere AMOLED, ma un IPS LCD), affiancato da un processore Unisoc T618, ed una bellissima fotocamera posteriore, che non è altro un sensore da 50 megapixel (affiancata da 2 da 2 megapixel). L’ultimo pregio del prodotto è sicuramente rappresentato dall’ottima batteria da ben 5000mAh, per una autonomia superiore alle aspettative.